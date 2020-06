Justitie wil dat oud-directrice school tienduizenden euro's terugbetaalt

Jenny C, voormalig directeur van het Passer College in Rotterdam, moet als het aan justitie ligt ruim 42 duizend euro terugbetalen. De vrouw wordt ervan verdacht grote sommen geld van de school en een stichting te hebben weggenomen. Ze staat dinsdag voor de rechter.

De fraude van de 52-jarige vrouw uit Rhoon kwam eind 2017 aan het licht. Ze zou 20 duizend euro van scholenkoepel BOOR - waar het Passer College onder valt - via valse facturen hebben geïncasseerd.



Ook verdenkt justitie haar van het wegsluizen van 14 duizend euro van de stichting Suitable. C. was penningmeester van de stichting die leerlingen opleidde en werkervaring liet opdoen. De stichting zat op het zelfde adres als het Passer College in Rotterdam-Noord.