Gestolen Stolpersteine Abraham Bobbe terug in Schiedamse stoep

'Mijn opa is weer thuis, de cirkel is rond'

In Schiedam is vrijdagochtend een nieuwe Stolpersteine voor Abraham Bobbe onthuld. Het originele gedenkteken werd in november 2019 ontvreemd, maar mede door een geldinzameling is er een nieuwe gemaakt. "Mijn opa is weer thuis", zegt een geƫmotioneerde kleindochter Lenneke Bobbe uit Schiedam die de onthulling verrichtte.

"Toen ik vorig jaar hoorde dat zijn steen was ontvreemd, leek het of iemand een mes in mijn hart stak", vertelt de 65-jarige kleindochter. "Hij was een goede en lieve man. Stopte lapjes stof die hij over had op een rol altijd bij arme buurtgenoten door de brievenbus. Zo konden ze kleertjes voor de kinderen maken."

Abraham Bobbe stierf in concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk op 20 juni 1942. Eind 1941 werd hij als Joodse stoffenhandelaar in Schiedam opgepakt door de nazi's. Via de strafgevangenis in Scheveningen belandde hij in Buchenwald en uiteindelijk in Mauthausen.

Diefstal

Nadat het nieuws over de diefstal in november 2019 bekend werd, startten twee bewoners van Schiedam-Oost een inzamelingsactie. "Binnen no-time hadden we het geld binnen, zelfs meer. Dat hebben we aan de Stichting Stolpersteine Schiedam geschonken voor een volgende steen", zegt Natascha Visser. "Iedereen sprak schande van de diefstal."

De actie op Facebook voerde ze met Jeanette Nieuwenhuizen, die ook vrijdag bij de onthulling aanwezig was. "Discriminatie bestaat nog steeds. Je kunt wel zeggen: die steen is weg en de gemeente moet het vergoeden, je kunt ook zeggen: laten we allemaal even een paar euro uit de zak trekken. Dan geef je ook een signaal af als wijk dat iedereen die hier woont of heeft gewoond hier thuishoort", zegt Nieuwenhuizen voldaan.

Emotionele waarde

De dader van de diefstal is nooit aangetroffen. "Spijtig", vindt penningmeester Peter Groeneweg - Van der Wal. "We zouden eigenlijk graag willen weten: waarom doe je nou zoiets? Waarom pak je nou zo'n steen waarop iemand herdacht wordt? Dat doe je niet." Er is aangifte gedaan door de stichting. "Het heeft nauwelijks financiële waarde. Een blokje beton en een messing plaatje. Een paar euro praten we over, maar voor ons heeft het grote emotionele waarde."