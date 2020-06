Komkommerteler pakt de draad weer op na allesvernietigende windhoos

Ze waren net drie dagen aan het snijden, -het oogsten van de komkommers-, toen er op 30 april rond een uur of 7 in de ochtend een felle regenbui over Tinte trok.

Komkommerteler Arthur van Geest:"Ik was helemaal achteraan in de kas en zag het donker worden. Dertig seconden later was de complete teelt verloren".

Schade: Ruim half miljoen

De schade ligt rond de 500-tot 600-duizend euro zegt Arthur. "Eerst hoop je nog dat er wat te redden valt maar achteraf bleek dat de schade zo groot was dat er niks meer te redden viel".

Drie-en-een-halve hectare komkommers werd afgevoerd naar de composthoop. En nu, zeven weken later, is Arthur op een haar na klaar met de herstelwerkzaamheden.

De angst blijft

En dat is eerder dan verwacht. Arthur:"We hadden eigenlijk in ons hoofd dat we half juli weer zouden kunnen gaan beginnen, dus dat is toch bijna een maand eerder". Of de schrik erin zit als er opnieuw een plensbui overtrekt? Arthur:"Onlangs hadden we zo'n hoosbui en toen gingen er toch mensen met angst in de benen de schuur in. Het is natuurlijk ook niet niks wat we hier meegemaakt hebben".