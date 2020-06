Smit Mode is failliet verklaard, gegadigden melden zich voor doorstart

Smit Mode is failliet, dat is vrijdag bekendgemaakt. Het modebedrijf met achttien vestigingen in de regio, kreeg afgelopen maandag nog uitstel van betaling. Curator Kees van den Bergh laat weten te streven naar een doorstart van het bedrijf. Meerdere partijen hebben zich al aangeboden voor een overname.

Afgelopen maandag kreeg het Alblasserdamse familiebedrijf nog uitstel van betaling. Donderdag werd het bedrijf dan toch failliet verklaard.

"Voor het personeel wordt ontslag aangezegd, maar we vragen hen om gedurende de ontslagtermijn toch door te werken." De achttien modezaken zullen dan ook open blijven.

Van der Bergh laat weten de komende weken in gesprek te gaan over een mogelijke overname. "Meerdere partijen tonen interesse in overname. Daar gaan we mee in gesprek. Ik verwacht over twee weken meer te weten over de toekomst. Tot die tijd blijven de winkels open.

Het coronavirus was de directe aanleiding voor de sterke omzetdaling van het bedrijf.