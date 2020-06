17 seconden die tientallen levens veranderden

Het dramatische incident bij metrostation Capelsebrug staat van begin tot eind op camera. In totaal neemt het 17 seconden in beslag. Daarna zakt de 20-jarige Wesley in elkaar op het perron en sterft.

Wat gebeurt er nou werkelijk? Wat was de aanleiding voor die ene, fatale messteek? De beelden worden vrijdag in de Rotterdamse rechtszaal herhaaldelijk bekeken, stilgezet, vertraagd.

Eerst de hal van Capelsebrug. We zien Wesley binnenkomen, t-shirt, zonnebril. Guillian van H. (21) geeft meteen commentaar. "Hij loopt agressief." De rechter is verbaasd. "Zo lopen er op de Lijnbaan 150 rond."

Vijandigheid bespeuren

Het is direct een indicatie. We stappen nu in een wereld waarin ieder zijn eigen waarneming en interpretatie heeft. Waarin verdachte Guillian van H. misschien eerder vijandigheid denkt te bespeuren, dan een ander.

Beeld twee, de roltrap naar het perron. Guillian passeert Wesley. De twee kennen elkaar niet. We kunnen niet zien of daar wat gebeurt. Feit is dat de volgende beelden laten zien dat Wesley Guillian weer heeft ingehaald. Ze gaan heel dicht op elkaar door de controlepoortjes. Beiden checken in maar de deurtjes klappen één keer open. Waarom zit Wesley ineens zo dicht op Guillian? Gewoon haast, of is er toch iets gebeurd op de roltrap?

Direct na de poortjes staan beiden tegenover elkaar. Er is een woordenwisseling. Volgens Guillian kwam Wesley met zijn voorhoofd tegen dat van hem te staan. "Hij zei: mijn hoofd is heet. Ik maak je kapot." Guillian zei te schrikken. "Een heet hoofd. Dat verwijst naar de clip van JoeyAK. Dat loopt ook niet goed af."

De Rotterdammer zegt zich geïntimideerd te hebben gevoeld. Op de beelden zien we dat hij een mes pakt en een duw geeft. Wesley reageert met een klap. Er volgt een tweede armzwaai (mis) en als Wesley een derde keer uithaalt steekt Guillian tegelijk, van onderen naar boven.

'Wesley wankelt een paar seconden rond'

Guillian loopt direct weg, terug door de poortjes het metrostation uit. Wesley wankelt nog een paar seconden rond, bloed is zichtbaar op zijn t-shirt ter hoogte van de borst. Het ineenzakken zien we niet. Bewust wordt hier de video in de rechtszaal gestopt.

"17 seconden die het leven van tientallen mensen hebben veranderd", zegt rechter Jacco Janssen als de schermen weer uitgaan. "Wat denkt u dat de familie van Wesley nu vindt?" Guillian: "Ze zullen mij de schuld geven, dat vind ik logisch. Maar ik moest mijzelf verdedigen. Er was eerst niets aan de hand."

Deskundigen hebben vooral daarnaar gekeken: waarom een mes pakken om een ruzie te beslechten? Hun conclusie: "Er is niet zoveel met deze verdachte aan de hand, maar hij kan heel impulsief reageren. En dan gaat het ook gelijk mis."

De psychiater noemt een voorbeeld. "Bij zijn arrestatie springt hij van de tweede verdieping naar beneden en breekt beide enkels. Op zo’n moment denkt hij niet na."

De deskundigen benadrukken ook dat het juist zo goed leek te gaan met Guillian, na problemen in het verleden. Hij had een kind gekregen en wilde graag een goede vader zijn.

Uitgerekend op 9 september 2019 was hij op Capelsebrug omdat hij voor het eerst sinds lange tijd weer naar school ging. En daarvoor nog even langs de reclassering. Hij voelde zich goed, had weer een doel voor ogen. 17 seconden later was alles anders.