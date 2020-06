Terrormierbestrijding helpt amper, meer mieren dan voorheen

Miljoenen minuscule wormpjes werden in Rotterdam-Hillegersberg in de grond gespoten om de 'terrormier', het Mediterraan draaigatje, te bestrijden. Het moest het hoogst irritante beestje voor eens en voor altijd uitroeien, maar het tegendeel is gebeurd.

De hinderlijke mierenkolonie heeft zich sinds de bestrijding verdubbeld, schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners. "Uit de analyse is gebleken dat in het onbehandelde gebied de kolonie met 109,5 procent is gegroeid. In het behandelde gebied was dit een groei van 55,4 procent."

De gemeente en mierenexperts hielden rekening met een groei vanwege het warme weer, maar hadden gehoopt op een groter effect van de behandeling. "De nematoden hebben de groei getemperd en dat is een licht positief effect", schrijft de gemeente, die toch niet verder gaat met deze behandeling, maar naar een alternatief gaat zoeken. "In de hoop op een positiever resultaat", besluit de gemeente.

Tientallen koningen

Het Mediterraan draaigatje houdt een aantal straten in Hillegersberg al een paar jaar in zijn greep. Ze ploegen en masse tuinen om, dringen huizen binnen en prikken. De kolonie telt tientallen koninginnen en breidt zich in een razend tempo uit. Bewoners worden er gek van en snakken naar een oplossing.

"Ik heb vanmiddag alweer met een gasbrander rondgelopen", zegt een wanhopige Ineke Cramer. "We hebben hier al vijf jaar last van." Ze is niet verrast door de matige uitkomst van het experiment met heet water en aaltjes, maar hoopt dat er snel een middel wordt ingezet dat wel werkt. "Het enige dat tot nu toe heeft geholpen was een goedje dat mijn hulp een keer heeft meegebracht uit Marokko", zegt ze. "Maar ja, ik kan dat moeilijk groots importeren."

Alles geprobeerd

De gemeente Rotterdam heeft alle bestaande middelen al geprobeerd om de terrormier onder controle te krijgen, maar niets werkte. Zelfs de hulp van experts van het Kennis en Adviescentrum Dierplagen uit Wageningen en het Kenniscentrum Insecten uit Leiden werd ingeschakeld.

Die hebben de afgelopen maanden een nieuwe bestrijdingsmethode uitgeprobeerd. Ze zijn gaan experimenteren met het injecteren van miljoenen nematoden. Deze minuscule wormpjes zijn een natuurlijke vijand en zouden onder de grond de kroost van het Mediterraan draaigatje moeten verorberen. Maar ook dat blijkt nu dus niet te helpen.

"Ik heb behoorlijk wat last van de mieren. Ik heb last in de woonkamer, in de keuken, in de badkamer, zelfs tot in mijn bed aan toe", vertelt Jan Reit. Hij is positief over de biologische wijze van bestrijden maar zag een maand geleden nog weinig effect.