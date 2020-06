Nieuwe beelden Feyenoord City overwegend positief ontvangen bij presentatie

Het nieuwe stadion van Feyenoord krijgt steeds meer gezicht. Architect David Gianotten heeft zich in zijn definitieve ontwerp deels laten inspireren door het nieuwe stadion van de Engelse club Tottenham Hotspur, werd vrijdag duidelijk. De eerste reacties lijken positief.

Het nieuwe stadion Feyenoord moet stadionlampen van binnenuit krijgen, net zoals het Tottenham Hotspur Stadium die heeft. Dat betekent dat er een einde komt aan de 'bakens in de verte' zoals de iconische lichtmasten van De Kuip nu bekend staan.

'Mooi stadion'

Gianotten en landschapsarchitect Cees van der Veeken gaven hun presentatie voor het 'Quality-team Feyenoord City' dat kritisch meedenkt over de ontwikkeling van een nieuw stadion en de directe omgeving.

Het Q-team toonde zich vandaag overwegend positief. "Dit wordt steeds een mooier, uitgewerkter stadion", zei cultuurhistorica Johanna van Doorn aan het eind van de digitale bijeenkomst.

Verhaal gaat verder onder de afbeelding



Opvallend is een 'hangende doos' in de korte zijde aan oostkant van het stadion. Dat moet plek bieden aan een groot balkon en de entree vormen naar het Feyenoordmuseum en de fanshop.

Videobeelden

Verder kent het stadion een drieduizend vierkante meter grote 'fanzone' met terrasjes en overdekte plekken voor gezelligheid.

Het nieuwe stadion zal worden gebruikt voor muziekconcerten en voetbalwedstrijden van Feyenoord en het Nederlands elftal. De grote pilaren aan de buitenzijde kunnen per evenement in gepaste kleuren worden uitgelicht. Zelfs videobeelden projecteren is mogelijk. Die zijn dan van veraf zichtbaar.

In de nok van het stadion, aan de buitenzijde van de derde ring, moet plek komen voor een grote sponsornaam.

Groen en ruig

Ook de directe omgeving van het stadion kwam aan bod bij de presentatie. "Een deel groen, een deel ruig", noemde landschapsarchitect Cees van der Veeken de toekomstplannen. Aan de ene kant park en natuur, aan de andere kant winkels en woontorens.

Bericht gaat verder onder de afbeelding



Op internetfora en sociale media lijken fans overwegend positief gestemd over het ontwerp zoals dat vandaag naar buiten kwam. De belangrijke mening van toekomstig bespeler Feyenoord wordt later deze zomer verwacht. De voetbalclub is de afgelopen weken bijgepraat.

Nu er steeds meer obstakels worden weggenomen, lijkt de kans op een nieuw stadion ook toe te nemen. Laboratorium TLR en bouwmarkt Gamma zitten nu op de beoogde locatie, maar zijn inmiddels bereid te verhuizen.

Het nieuwe stadion moet in 2025 worden opgeleverd en plaats bieden aan 63 duizend bezoekers. De geraamde kosten zijn 444 miljoen, al is de financiering nog niet rond. Het stadion maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City dat Rotterdam-Zuid een oppepper moet geven.