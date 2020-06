Bewoonster molen Bergschenhoek krijgt nieuwe snelweg in haar achtertuin

Nel Overes voor haar molen in Bergschenhoek

Nel Overes kijkt uit over de werkzaamheden van de nieuwe A16

Sinds 1979, al ruim veertig jaar, woont Nel Overes in de historische molen in het Lage Bergse Bos in Bergschenhoek. "Grandioos, het mooiste plekje van Bergschenhoek en ik geniet er elke dag van", zegt de kwieke 85-jarige.

Eerst werd ze omringd door bomen, nu zit ze in het zand. In haar achtertuin wordt de nieuwe snelweg naar de A16 aangelegd. Het gaat om een traject van elf kilometer van de A13 ter hoogte van het vliegveld langs de noordrand van Rotterdam naar het Terbregseplein. Strijden tegen zo'n groot infrastructureel project vindt ze zinloos. "Ik kan me wel gaan ergeren en zeggen wat een herrie, daar word je alleen maar ziek van. Dus ik geniet er maar gewoon van."

Kale vlakte

Vrachtwagens rijden af en aan voor het storten van zand. In totaal wordt er vanuit de Rotterdamse haven vier miljoen kuub zand gestort voor elf kilometer snelweg. Wie het gebied wel eens aandoet, herkent het nauwelijks meer terug. Het is een kale vlakte en talloze bomen zijn weggehaald. Dat was ook wel even schrikken voor de 85-jarige Nel.

"Ik had hier allemaal bomen om me heen en dat ging allemaal tegen de vlakte. Daar had ik wel moeite mee en dacht ik van jeetje jongens", zegt ze. "Maar ja, het zal straks ook wel weer mooi worden", vervolgt ze optimistisch.

Als 'die ene mevrouw van de molen' heeft ze nooit de illusie gehad zo'n groot project te kunnen stoppen. "Moet u luisteren, ik kan daar toch niets tegen doen. Tuurlijk, ik had het liever niet gehad. Maar ja, het moet nu eenmaal en daar heb ik ook wel begrip voor."

Eersterangs toeschouwer

Ondanks de enorme ingreep en de continue werkzaamheden in haar achtertuin, blijft ze genieten van haar toplocatie. En ze vindt dat ze eersterangs toeschouwer is van een groots project. "Soms is het heel druk en dan rijden er meerdere vrachtwagens tegelijk het terrein op om zand te storten. Dan zie je machines weer het zand verdelen. Dat vind ik imposant en je ziet elke keer wat anders."

Het fascineert haar zelfs zo dat ze het project tot in de puntjes volgt en de verschillende fases met haar camera vastlegt. "Dat wil ik straks bundelen in een album."

De molen stamt uit 1777 en is een rijksmonument. Vroeger heeft de molen dienst gedaan als watermolen. De wieken en top zijn er al lange tijd vanaf. Rijkswaterstaat heeft meetapparatuur geplaatst om nauwkeurig in de gaten te houden dat de aanleg van de snelweg geen schade aanricht aan de historische molen.

Tunnel

Langs de molen komt de snelweg in een tunnel te liggen en die gaat ook onder de Rotte door. Straks zullen er geen auto's langs de molen voorbijrazen, maar er verrijst een heuvel met een park. Daar heeft Nel Overes vertrouwen in. "Daar komen ook boompjes op. Het zal best een mooi park worden, maar het zal wel lang duren voordat die bomen weer zo groot zijn als degene die zijn weggehaald."

De metamorfose van de noordrand van Rotterdam gaat snel dat je het gevoel krijgt de snelweg binnenkort af is. Maar het duurt nog tot 2024 voordat de eerste auto's er zullen rijden. Nel Overes is dan tegen de negentig. Ze wil er dan als één van de eersten bij zijn. "Ik loop tegen iedereen te vertellen dat ik dan het lintje wil doorknippen van de tunnel", zegt ze met een grote glimlach op haar gezicht.