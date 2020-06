Opluchting bij heropening A La Plancha: 'De zomer kan me niet heet genoeg worden'

Hans Mosselman is dolblij dat A la Plancha na anderhalf jaar weer open gaat.

De afgelopen zeven jaar groeide restaurant A La Plancha op het Rotterdamse Noordereiland uit tot een fenomeen. Geen dak en alleen open bij droog weer. Het is dus een echt 'zomerrestaurant.' Na een sluiting van anderhalf jaar is het visrestaurant weer terug.

"Eindelijk. Na een seizoen gemist te hebben, zijn we er weer helemaal klaar voor", zegt eigenaar Hans Mosselman. Samen met compagnon Willem de Klerk ziet hij hoe de laatste hapjes worden klaargemaakt. Het is dan een paar uur voor de officiële opening.

Het 'openluchtrestaurant' was de afgelopen jaren razend populair, tot wachtrijen van twee uur aan toe. De vis staat er goed bekend en het uitzicht over de Maas is fenomenaal. Dat A La Plancha komt en gaat als een echte pop-up zal ook bijdragen aan de aantrekkingskracht.

Op het bruggenhoofd

Mosselman hecht eraan te zeggen dat hij niet op een ponton zit, zoals veel mensen denken, maar op het bruggenhoofd van de oude Willemsbrug. "We kunnen dus niet zinken." Het liefst kijkt hij dan ook over het water naar rechts, naar de 'nieuwe' Willemsbrug.

"Die leidt de mensen naar het Noordereiland. Die andere (de Erasmusbrug, red.) gaat nergens naar toe. Het is mooi als de mensen het bijzondere Noordereiland leren kennen. Zonder een duidelijke reden kom je hier niet zo snel. Het is en blijft een eiland."

De sluiting van anderhalf jaar vanwege de renovatie van de Maaskade en de coronapandemie erna heeft Mosselman als vreselijk ervaren. "Dit voelt bevrijdend. Ik ben ongeschikt om thuis te zitten. Zo'n enorme opluchting."

Veranderingen zijn er wel dit jaar. Zo moeten gasten reserveren. "Eigenlijk hou ik daar niet van, maar we moeten. Er is geen alternatief."

Mosselman is dezer dagen een man met een permanente glimlach. Hij mag weer. "Laat die zomer maar komen. Hij kan me niet heet genoeg worden."