Temperatuur meten, handgel, tafels verder uit elkaar: café's en restaurants hebben ieder een eigen aanpak

Twee weken geleden vertelde horeca-expert Gijsbregt Brouwer dat het nog niet storm liep bij de horeca in Rotterdam. Deze week vertelt hij vooral over hoe het eraan toe gaat bij de restaurants en cafés. "Wat mij het meest dwarszit, is dat de aanpakken zo verschillend zijn."

"Na tweeënhalve maand lockdown met mooi weer, zien we dat het nu telkens regent." Dat zorgt er volgens Brouwer ook deels voor dat nog steeds niet iedereen weer zomaar een terrasje pakt. "Ik zie dat het stapje voor stapje gaat. Er is een groep die zich afvraag: Is het wel veilig?, maar de meeste mensen vragen zich af hoe het nou eigenlijk werkt.

Strandtenten en koffiezaken doen het goed

Toch zijn er bepaalde zaken in Rotterdam die alweer goed draaien, ziet de expert. "Zij gaan alweer richting de honderd procent omzet of zelfs meer. Bepaalde strandtenten doen alweer hetzelfde als vorig jaar. En ook koffietenten gaan goed."[article: 196109:Foodexpert Gijsbregt Brouwer: er hangt veel af van de kat uit de boom kijkers]

En de nieuwe maatregelen hoeven hen niet tegen te houden. "Gisteren zat ik bij Bertha in de Veerhaven. Dat is opgezet als kleine tapasbar. Zij doen twee shifts en dat doen ze heel netjes. Binnen tien minuten zorgden ze gisteren dat iedereen naar binnen kon toen het ging regenen. En een half uur later ging iedereen weer naar buiten."

De horeca-expert hoort de laatste tijd ook niet meer veel verhalen van ondernemers die de stekker eruit willen trekken. "Maar er zijn wel nog hotels en kleine restaurants die nog wachten met opengaan."

Ieder bedrijf doet het anders

Dat ieder bedrijf de anderhalvemetersamenleving anders invult, vindt Brouwer nog wel lastig. "Bij het ene bedrijf wordt je temperatuur gemeten en moet je een bepaald pad volgen. Terwijl op andere plek alleen wordt gevraagd handgel te gebruiken en staan de tafels wat verder van elkaar. Wat mij het meest dwars zit, is dat de aanpakken zo verschillend zijn. Degene die het niet handig doen, gaan het vanzelf overnemen van mensen die het wel handig doen."