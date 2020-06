Kapotte stroomkabel was oorzaak grote storing Esso

De stroomstoring bij de Esso-raffinaderij in het Botlekgebied afgelopen zondag werd veroorzaakt doordat één van de twee 25 kV kabels van het substation naar het terrein van de Esso kapot was gegaan.

De storing legde de raffinaderij zondag en maandag gedeeltelijk stil en werd lang afgefakkeld. Delen van de fabriek zaten zonder stroom en het laden en lossen van schepen lag ook stil, omdat het computersysteem het niet deed, schrijft het bestuur van de provincie Zuid-Holland in een brief aan de Statenleden. Met noodstroom hoefde Esso niet helemaal in shutdown.

Hoe de stroomkabel kapot is gegaan, is nog niet duidelijk. Normaal ligt er een tweede kabel, maar die was eerder die week al kapot gegaan. Esso heeft dat gemeld en is meteen met herstel begonnen.

Onderzoek

Esso moet nu van milieudienst DCMR binnen zes weken een onderzoeksrapport over het incident opstellen. Daarin moet de oorzaak van de kapotte kabel naar voren komen én duidelijk worden wat Esso gaat doen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Ook moet de raffinaderij dagelijks updates geven over het heropstarten van de fabrieken.

DCMR gaat zelf ook onderzoek doen, omdat er meer van dit soort incidenten waren de afgelopen tijd, niet alleen bij Esso.

Esso staat al onder verscherpt toezicht. Bijna-ongelukken en de algemene veiligheidscultuur binnen het bedrijf worden goed in de gaten gehouden.