Het weer van vandaag: Hollands zomerweer

Vanavond verdwijnen de stapelwolken en vannacht is het weer helder. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit het westen.

Morgen is het nog steeds typisch Hollands zomerweer met zon en stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vooruitzichten

Vanaf maandag schijnt de zon volop en gaat de temperatuur in de lift. Dinsdag wordt het op veel plekken al 25 graden en woensdag en donderdag kan het lokaal 30 graden worden in het Rijnmondgebied. Ook de nachten verlopen later in de week zwoel.