'Zoek snel hulp als je door corona in de schulden komt'

Rotterdammers die door de coronacrisis in de schulden komen, moeten zo snel mogelijk hulp zoeken. Nog even afwachten kan de zaak flink verergeren. "Zoek hulp, juist nu!" Die oproep doen de gemeente Rotterdam en instanties die zich met schuldhulp bezig houden, nu blijkt dat het aantal schuldaanvragen is afgenomen.

Rotterdam verwacht dat veel meer Rotterdammers door de lockdown in de financiële problemen komen. Maar tot nu toe zijn er dit jaar juist veel minder aanvragen dan vorig jaar. Dat is zorgelijk, vindt wethouder Michiel Grauss van armoedebestrijding en schuldenaanpak.

"We weten dat er ongeveer 60 duizend huishoudens in Rotterdam zijn met het risico op problematische schulden. Uit onderzoeken van het Nibud en het CBS zien we dat de groep die in problemen komt groter is dan dat. Er zijn nieuwe groepen bijgekomen. De ZZP'ers, de flexkrachten en jongeren." Maar die trekken dus nog niet aan de bel.

Te lang zonder uitkering

Bij Budgetmaatjes 010 werken ze aan het aanpakken van schulden bij Rotterdammers. "Ook hier minder aanvragen, maar ook van nieuwe mensen die getroffen zijn door de crisis", zo zegt Elske Thomassen. Zij is coördinator van de budgetmaatjes, vrijwilligers die mensen met schulden helpen de financiën weer op orde te krijgen.

"Er is een aanmelding gekomen van een zzp'er die voor corona wel wat financiële problemen had, maar daar nog redelijk mee om kon gaan. Door corona zag hij zijn hele inkomen wegvallen. Hij heeft negen weken moeten wachten op de beslissing van de gemeente over de TOZO-uitkering. Dus letterlijk zonder geld. Daarmee zijn de financiële problemen die er al waren vele malen groter geworden".

Dat er minder aanmeldingen zijn, komt andere door de lockdown. Wethouder Grauss: "Er werd gevraagd binnen te blijven. Ten tweede waren onze loketten dicht. We hebben er een paar opengehouden. Dat geldt ook voor de welzijnsinstellingen. En ook de buurthuizen, de kerk, de moskee, de sportverenigingen."

Waarom niet digitaal?

Doordat er ook tijdelijk geen huisuitzettingen waren, hebben de mensen waarschijnlijk minder om hulp gevraagd, denkt de wethouder. Elske Thomassen van de budgetmaatjes wijst er ook op dat veel van die schuldaanvragen niet via het internet gedaan kunnen worden.

De gemeente wordt nu opgeroepen om dat snel op te pakken, zodat dit soort situaties voortaan voorkomen kunnen worden. De gemeente laat weten dat het al onderzocht wordt, maar dat het waarschijnlijk niet zomaar snel kan worden ingevoerd.

Tip

Jurrien Hup is schuldhulpmaatje, maar ook ervaringsdeskundige. Ook hij heeft flinke schulden gehad. Hij roept mensen op echt snel te reageren. "Hoe diep je ook zit, kom met die schulden naar buiten toe. Hoe kleiner de schuld, hoe beter we het kunnen oplossen."

Jurrien Hup is schuldhulpmaatje geworden door eigen ervaringen.