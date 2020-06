Dutch Pinball Museum langer dicht: veiligheidsregio vindt het geen museum

Volgens de Kamer van Koophandel en de exploitatievergunning is het een museum. Maar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beschouwt het Dutch Pinball Museum eerder als een speelhal. En daarom mag eigenaar Gerard van de Sanden zijn museum pas over twee weken weer openen.

Bij alle musea in Nederland was het 1 juni feest omdat ze eindelijk weer open mochten. Ook Gerard van de Sanden was dolblij dat hij weer bezoekers mocht ontvangen in zijn Dutch Pinball Museum in Rotterdam-Delfshaven. Maar vrijdagmiddag verging hem het lachen, toen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond stelde dat hij per direct de deuren moest sluiten. "Zij zien mij namelijk niet als museum, maar als een speelhal. Dat is echt een flinke domper", legt de eigenaar uit.

Interactief

Eén van de voornaamste breekpunten vormen de vele flipperkasten die er door het museum staan. "En daar hoort natuurlijk een interactief aspect bij", vervolgt Van de Sanden. "Maar dat is in zoveel musea het geval. De afgelopen jaren zijn musea door heel Nederland steeds interactiever geworden met bijvoorbeeld touchscreens. Dat mag dus wel, maar in mijn geval mag het niet."

Daarbij stoort de eigenaar zich vooral aan het feit dat alles per mail is gegaan en niemand is komen kijken hoe hij het coronaproof heeft gemaakt zoals elk ander musea dat heeft gedaan. "Ik heb looplijnen, desinfectiepalen, handschoenen voor bezoekers. Alles kan hier veilig plaatsvinden."

Museum

Het betekent een extra financiële klap voor de eigenaar die nu weer twee weken zonder inkomsten erbij krijgt. Maar wat hem nog meer stoort is het feit dat hij niet wordt erkent als een museum.

"Ik heb hier al mijn ziel en zaligheid in gestopt om er juist een museum van te maken. Een speelhal had commerciëler wel beter geweest, maar ik wilde juist specifiek een museum. Zo heb ik mij ingeschreven en zo ga ik ook te werk, door mensen hier lekker ouderwets rond te leiden en alles te vertellen over de geschiedenis van de flipperkasten."

En daarmee lijkt Van de Sanden met zijn museum tussen schip en wal te vallen. "We moeten nu twee weken wachten en hopen dat er niks verandert aan de situatie", besluit de eigenaar. "En ik ga nu niet meer tegen de beslissing in, dat is de tijd en het geld niet waard."