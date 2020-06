Een dronken man heeft vrijdag voor veel onrust gezorgd op de Pleinweg in Rotterdam-Charlois. Hij schopte stennis in een winkel en toen hij naar buiten werd gestuurd, viel hij winkelend publiek lastig. Daarbij toonde hij zijn geslachtsdeel.

De politie kon de man in samenwerking met de handhavers in de boeien slaan. Hij is meegenomen naar het bureau. Toen hij weer nuchter was, mocht hij gaan.