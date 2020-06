Doelman De Fockert langer bij Excelsior

De Fockert moest de afgelopen twee seizoenen in Rotterdam genoegen nemen met een reserverol. Toen Alessandro Damen afgelopen januari rood kreeg bij Jong PSV, mocht hij zich laten zien. In dat duel kreeg hij in minuut 95 de winnende treffer (2-1) om zijn oren.

Omdat Damen ook geblesseerd raakte, mocht De Fockert nog drie duels onder de lat blijven staan. Daarna kreeg Damen weer de voorkeur van trainer Marinus Dijkhuizen.