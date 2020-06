Stel met dezelfde verjaardag krijgt ook een baby op die dag: 'Zoiets plan je niet'

"Dit is echt heel toevallig, wie verzint dit nou?", zegt moeder Etienne een dag na de geboorte van haar dochter. "We zijn natuurlijk op dezelfde dag jarig, dus grap je er weleens over. Dat het misschien leuk is om ook op 19 juni te trouwen of dat je zelfs een kind krijgt. Maar zoiets plan je natuurlijk niet. Ik was op 4 juli uitgerekend, maar woensdag begonnen de weeën."

Post op Facebook

De dochter heeft de naam Britt Romée gekregen en maakt het net als de ouders goed. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis nam vlak na de geboorte een foto om het bijzondere nieuws te delen op Facebook. De opmerkelijke geboorte werd meteen opgepakt door media in het binnen- en buitenland.

Etienne had niet verwacht dat de geboorte van haar dochter zo snel rond zou gaan. "Eigenlijk dachten we dat het ziekenhuis het in een eigen krantje of zoiets wilde melden. Wij hadden het nieuws ook liever zelf naar buiten gebracht. Maar het ging meteen enorm hard. Iedereen in het ziekenhuis sprak ons al aan en nu zien we het overal in het nieuws staan. Ik vind het nu echt hilarisch!"

Verjaardag vieren

Je zou misschien denken dat het stel een hekel heeft aan het vieren van een verjaardag, maar dat is niet het geval. "Je hebt natuurlijk nu corona, maar we wilden het nu ook gewoon vieren. We vieren het elk jaar lekker samen. Misschien kunnen we het nu combineren met een groot kraamfeest."

Nikki en Etienne hebben mogelijk nog trouwplannen, maar de kans is niet heel groot dat dit op een 19 juni gaat gebeuren. "Het zou grappig zijn, maar dan slaat het wel erg door met die datum. Als we trouwen, doen we dit maar op een andere dag."