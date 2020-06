Niet te missen: unieke driemaster Oosterschelde een week lang in Leuvehaven

Driemaster Oosterschelde in Leuvehaven in Rotterdam

Schepenliefhebbers kunnen vanaf zaterdag hun harten ophalen in de Rotterdamse Leuvehaven. Driemaster Oosterschelde is namelijk een week te gast bij het Maritiem Museum.

Normaal gesproken gaat de Oosterschelde heel het jaar de wereld over, maar vanwege het coronavirus is dat niet mogelijk. "Daarom zitten we wat langer in onze thuishaven", zegt kapitein Gerben Nab. Hij maakt van een nood en deugd zodat de bemanning in Rotterdam de Oosterschelde kan onderhouden en rondleidingen voor bezoekers van het Maritiem Museum kan verzorgen.

"Vanwege de coronamaatregelen kunnen we niet zomaar iedereen rond laten lopen", legt Nab uit. "Daarom hebben we besloten dat ieder gezin of samenstelling een privé-rondleiding krijgt."

Geen zeilen

Ongeveer vijftig meter lang en meer dan dertig meter hoog. De Oosterschelde werd in 1917 gebouwd en maakte de Eerste Wereldoorlog nog mee. Hoewel het schip met zijn tijd mee gaat, is de buitenkant van de Rotterdamse driemaster nog origineel.

Bovendien zou je het verwachten bij een driemaster, maar de zeilen zijn 'afgeslagen'. Bewust. "Juist omdat we wat langer stil liggen. Zeilen regenen vol als die niet gehesen zijn. Dan gaan ze schimmelen", zegt Nab.

De Oosterschelde ligt tot en met zondag 28 juni in de Leuvehaven. Als je het schip wilt bezoeken, moet je reserveren via de website van het Maritiem Museum. Momenteel wordt de driemaster klaargemaakt voor de volgende reis, die in het najaar van 2020 mogelijk naar Kaapverdië gaat.

