'Rotterdamse verdachte van steekpartij in Leeuwarden had politiek motief'

De Rotterdammer die vastzit voor een steekpartij vrijdagochtend in Leeuwarden had bewust zijn doel uitgekozen. Dat zegt zijn familie zaterdag in de Leeuwarder Courant. Het slachtoffer - Sadegh Zarza - zou een politiek activist zijn van de Koerdische Democratische Partij Iran.

Het 64-jarige slachtoffer werd vrijdag op het Stationsplein in Leeuwarden meerdere keren gestoken, toen hij daar met zijn auto iemand kwam ophalen. Op filmpjes die circuleren op sociale media is te zien dat hij wordt belaagd door een man met ontbloot bovenlijf. De man loopt nog een keer terug als het slachtoffer half uit zijn auto ligt.

Daarna kruist hij zijn handen op zijn rug en lijkt op de stoep achter de auto van het slachtoffer rustig af te wachten tot de politie arriveert. Zijn onderarmen zijn bebloed. Een agent arriveert en slaat hem direct in de boeien.

De arrestant is een 38-jarige verdachte uit Rotterdam. Ook hij heeft de Iraanse nationaliteit. Broer Taher Zarza vertelt zaterdag in de Leeuwarder Courant dat de steekpartij vermoedelijk een politiek motief had. De 64-jarige Sadegh stond in Iran eerder op een dodenlijst. De vroegere veiligheidsdienst BVD zou jaren geleden al een aanslag op hem verijdeld hebben.

In ons land zijn eerder ook al aanslagen geweest op Iraanse activisten. Daarbij kwamen in Den Haag en in Almere 2 mannen om het leven. De Iraanse regering zou achter de aanslagen zitten. Het land zou met de aanslagen een signaal willen afgeven dat de politiek activisten ook in het buitenland niet veilig zijn.