'Feyenoord-speler Kökcü moet zich richten op een algemene rol op het middenveld'

Als het aan Joop van Daele ligt, dan focust Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü zich niet op de positie van nummer 10. Van Daele verwijst hiermee naar een gesprek dat technisch directeur Marcel Brands had met Georginio Wijnaldum bij PSV, waarin Brands adviseerde aan Wijnaldum om een algemene rol op het middenveld in te vullen. "Dat geldt eigenlijk ook voor Kökcü", is Van Daele van mening.

De voormalig winnaar van de Europa Cup I en Wereldbeker heeft Kökcü vaak in de jeugd van Feyenoord zien spelen. "Daar speelde hij op 10 en maakte Kökcü twaalf tot dertien goals. Dat heeft hij dit seizoen niet gedaan, omdat Kökcü verder van de spits af speelt." In het afgelopen seizoen scoorde de Turkse middenvelder twee goals in 22 duels. Van Daele is ondanks die mindere statistieken positief over Kökcü: "Zijn inbreng is van hoog niveau geweest."

Of Kökcü volgens Van Daele klaar is voor een stap naar een grote competitie? "Die jongen kan heel veel", vindt Van Daele.

Diemers

Ook ging Van Daele in op de transfer van Mark Diemers, die transfervrij Fortuna Sittard voor Feyenoord verliet. "Hij behoorde in de afgelopen twee jaar bij de uitblinkers van Fortuna. Ervaring leert ons wel dat mensen die zelfs bij subtoppers speelden en daar tot de beteren behoorden, het bij Feyenoord niet gered hebben", zegt Van Daele. "Diemers is een aanwinst als hij zijn manier van voetballen bij Fortuna kan etaleren bij Feyenoord."

In het verleden speelde Diemers al voor FC Utrecht, waar hij niet slaagde. Van Daele vindt dat geen probleem: "Omdat je als speler je ontwikkelt", legt hij uit.

