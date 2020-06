Onthamsterûhhhh! in de Rotterdamse Pauluskerk

Boodschappentassen vol rijst, pasta, blikgroenten, shampoo, tandpasta en wc-papier werden zaterdag naar de Rotterdamse Pauluskerk gesleept. De kerk aan de Westersingel had een 'onthamsteractie' opgezet om spullen in te zamelen voor ongedocumenteerde vluchtelingen en illegale arbeidsmigranten, die volgens de kerk extra in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

"Onderweg werd ik door allerlei mensen nageroepen vanwege alle rollen wc-papier die ik onder mijn snelbinders had," lacht een ont-hamsteraar uit Vlaardingen. "Maar ik ben blij dat ik er nu een ander plezier mee kan doen."

Het loopt storm zaterdagmiddag bij de Pauluskerk. "We zijn eigenlijk een beetje verrast door de toestroom," zegt dominee Dick Couvée. "Onze oproep om te onthamsteren heeft kennelijk bij een hoop mensen een gevoelige snaar geraakt."

Hamsterwoede

Ook Cock uit Rotterdam komt (in opdracht van zijn vrouw) twee tassen vol gehamsterde producten afleveren bij het loket aan de achterkant van de kerk. "Wij hebben best veel gehamsterd in het begin. Dan loop je in de supermarkt en zie je andere mensen allerlei spullen inslaan, en dan ga je het vanzelf ook doen. En dan denk je nu: wat heb ik eraan? Maar ik wil het niet weggooien en ben blij dat ik er op deze manier vanaf kan komen."

Arbeidsmigranten

Medewerkers van de Pauluskerk gaan van alle ingezamelde spullen voedselpakketten samenstellen voor illegalen in Rotterdam, al heeft de dominee het zelf liever over 'ongedocumenteerden': "Het gaat alleen al in Rotterdam om enkele duizenden vluchtelingen of arbeidsmigranten zonder verblijfsvergunning, die hier meestal al heel lang zijn. Ze leven al jaren onder beroerde omstandigheden omdat het ze verboden wordt om te werken."

"De meesten wisten zichzelf tot nu toe wel te redden met een baantje als oppas, afwasser in een restaurant, in de kassen, de bouw of in de haven. Maar door de corona-crisis zijn ze die baantjes kwijtgeraakt en ze krijgen ook geen uitkering of andere overheidssteun. Met deze actie willen we er in ieder geval voor zorgen dat ze iets te eten hebben."

Op straat

In de Pauluskerk wordt dagopvang geregeld voor illegale vluchtelingen en arbeidsmigranten. Ook kunnen in de kerk 24 personen blijven overnachten, vertelt Couvée." Niet alle ongedocumenteerden staan op straat, gelukkig. Ze wonen vaak bij familie of vrienden of hebben ergens een eigen plekje. Maar we zien steeds vaker dat deze mensen vreselijk in de problemen komen als gevolg van de crisis."