Rotterdam voor zeker 1 miljoen euro 't schip in door sjoemelende ambtenaren

De teller van het omkoopschandaal binnen de dienst Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam staat inmiddels op ruim 1 miljoen euro. Dat heeft wethouder Arjan van Gils zaterdag laten weten. Hij sluit niet uit dat het bedrag nog verder zal oplopen, omdat het onderzoek naar de fraude door zeven ambtenaren nog in volle gang is.

De gemeente maakt half juni bekend dat er een groot onderzoek loopt naar de afdeling die binnen Stadsbeheer verantwoordelijk is voor de buitenruimte in Rotterdam. Aanleiding zou een onderzoek van de Rijksrecherche zijn uit 2018 die begin juni de dossiers van dit onderzoek aan Rotterdam heeft overhandigd. De gemeente zette vervolgens het onderzoek voort.

Binnen enkele dagen werden drie ambtenaren ontslagen en vier andere geschorst. "Dat is een teken dat er wel iets serieus aan de hand is", aldus een woordvoerder van Van Gils. De zeven zouden sinds 2013 geld in eigen zak hebben gestoken. Twee ambtenaren die in 2018 al waren ontslagen, namen overigens de grootste bedragen mee naar huis. In hun geval liep het in de tonnen.

Het smeergeld kwam zoals het er nu naar uit ziet van één aannemer die straatwerk deed voor de dienst Stadsbeheer. Het gaat daarbij om schade aan straten, de aanleg van verlichting of laadpalen en rioolwerkzaamheden. Het bedrijf heeft vermoedelijk facturen opgehoogd met bedragen voor werkzaamheden die nooit verricht zijn. De ambtenaren die mogelijk medeplichtig waren, zaten niet in de top van de gemeente. "Het gaat om mensen die het werk voorbereidden", aldus de woordvoerder van Van Gils.

Het onderzoek naar de omvang van de fraude loopt nog. Het is niet duidelijk wanneer het is afgerond.