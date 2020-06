Jarenlange celstraffen geëist tegen mobiele bandieten die ouderen met rollator beroofden

Tegen twee mannen uit Roemenië zijn celstraffen van drie en zes jaar geëist voor het beroven van tientallen ouderen in onze regio en andere gemeenten in Zuid-Holland. Ze namen vooral ouderen op de korrel die met een rollator liepen.

De mannen van 28 en 42 jaar oud stonden terecht voor 24 zaken. Hun slachtoffers maakten ze in onder meer Papendrecht, Spijkenisse, Gorinchem, Vlaardingen, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

De verdachten liepen uiteindelijk tegen de lamp in Waddinxveen toen een slachtoffer argwaan kreeg en de politie belde. Het duo volgde alle slachtoffers nadat die gepind hadden bij een bank of in een supermarkt. Daarbij hadden ze over de schouder meegekeken wat de pincode was. Met een truc maakten ze vervolgens de pinpas buit.

Rollator

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zochten de mannen bewust oudere slachtoffers uit. Het liefst met een rollator. Een diefstal uit Vlaardingen wordt nog speciaal aangehaald door het OM. "De verdachten volgen een vrouw met een rollator, die net bij de supermarkt geld heeft gepind. Bij haar portiek duiken de mannen op en bieden aan om haar rollator naar boven te brengen. De vrouw zegt dat dit niet hoeft".

"Daarna willen de mannen haar post voor haar pakken. Dat hoefde voor de vrouw ook niet. Eenmaal thuis ontdekt ze dat haar pinpas weg is. Samen met haar buurvrouw heeft de oudere vrouw direct de bank gebeld. Toen bleek dat al 590 euro was opgenomen."

Zo maakten de twee in een paar weken tijd zeker 37.000 euro buit. De mannen hebben bekend. Vermoed wordt dat ze ook in het buitenland actief zijn geweest, maar daar zeggen ze niets over. Justitie ziet de twee als zogeheten mobiele bandieten die korte tijd in een land verblijven waar ze niet wonen en daar snel en vaak toeslaan. "Het lijkt erop alsof ze een aanhouding en veroordeling als arbeidsrisico incalculeren."

Justitie probeert sinds kort het mobiel banditisme hard aan te pakken en eist hogere straffen voor deze vorm van criminaliteit.

De rechter doet over twee weken uitspraak.