Honderd kilo coke tussen bananen in de Rotterdamse haven

De Douane heeft zaterdag honderd kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De partij drugs zat verstopt in een container met bananen.

De cocaïne zat in een container die tijdens een reguliere controle eruit werd gelicht. De drugs zat verborgen in de koelmotor van de container en in de container zelf.

De bananen kwamen uit Costa Rica en waren bestemd voor een bedrijf in Nederland. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de cocaïnesmokkel te maken.

De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.