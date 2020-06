Jubileum van haven-donatiefonds pakt anders maar beter uit

Het 50-jarig jubileum van het DeltaPort Donatiefonds loopt door de coronacrisis anders dan gepland. Maar heel rouwig is het bestuur van dit 'goede-doelenfonds' daar niet om. "We kunnen nu doen waar we goed in zijn: met relatief kleine bedragen belangrijke projecten steunen en zorgen dat dat meteen zichtbaar is," aldus penningmeester Gerrit Peekstok.

Het 'burenfonds van de haven' steunt al vijftig jaar initiatieven voor bewoners in het havengebied. Zo kreeg de restauratie van de eerste brandweerauto van Oostvoorne uit 1934 een donatie, net als de ontmoetingsplek in wijkpark Pernis, het transport van de boomstankano naar Museum Vlaardingen en de restauratie van molen De Hoop in Bernisse.

Maar het zijn er veel meer, allemaal projecten van maatschappelijke organisaties en instellingen zonder winstoogmerk in de omgeving van de haven. Het fonds verdeelt elk jaar zo'n 300.000 euro: 125.000 wordt ingebracht door het Havenbedrijf Rotterdam, de rest komt van ongeveer 80 bedrijven uit het Rotterdamse haven- en industriegebied. Zij dragen 12 euro 50 per werknemer bij.

Doekje voor het bloeden

Het fonds moet niet als een doekje voor het bloeden gezien worden voor het wonen in een havengebied, benadrukt penningmeester Peekstok. Eerder een oliemannetje dat in veel gevallen het doorgaan van een project mogelijk maakt.

Peekstok: "Met het DeltaPort Donatiefonds tonen bedrijven in het haven- en industriegebied hun maatschappelijke betrokkenheid. Het is ooit ontstaan doordat de haven groeide en vooral op Voorne Putten steeds meer mensen kwamen wonen die geld vroegen voor projecten. Toen is besloten die aanvragen te bundelen in een fonds, zodat we met elkaar grotere projecten kunnen steunen en dus veel meer impact kunnen maken."

Zo kreeg kinderboerderij BeestEnBoel uit Rozenburg twee jaar geleden een flinke bijdrage voor een nieuwe bijenstal. "De vorige bijenstal stond er al 38 jaar," vertelt imker Jos Hendriks.

"Dankzij een bijdrage van 25.000 euro van het fonds hebben we een mooie nieuwe gekregen, in de vorm van de 6-kantige cel van bijen. We zijn er echt op vooruit gegaan, want die vorige was vochtig en had weinig opbergruimte. Deze nieuwe is stevig en heeft veel plek voor de bijenkasten. Zonder de bijdrage van het fonds had de kinderboerderij dit nooit zelf kunnen opbrengen."

Verjaardagsproject

Dinsdag 23 juni bestaat het fonds precies 50 jaar. Het bestuur had dit jubileum willen aangrijpen om een grote donatie te doen aan een project. Door de uitbraak van het coronavirus werd besloten dit geld (75.000 euro) versneld uit te geven aan meerdere kleinere projecten die direct verband houden met de gevolgen van het coronavirus.

Zo kreeg een verpleeghuis een praatcontainer dankzij het fonds, werden speeltuinen coronaproof gemaakt en kregen theatergroepen extra steun voor aangepaste coronaprogramma's. Drie aanvraagrondes zijn al uitgekeerd, de laatste 'coronadonaties' volgen binnenkort.