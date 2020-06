Politiebusje en personenauto klappen op elkaar in Rotterdam

Aanrijding tussen een personenauto en politiebusje op het Weena in Rotterdam. Foto: MediaTV

Bij een aanrijding tussen een personenauto en een politiebusje zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op het Weena in Rotterdam.

De klap was zo hard, dat de personenauto over de kop sloeg. Twee inzittenden moesten naar het ziekenhuis, twee anderen hadden alleen nekklachten en werden ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

De agenten kwamen met de schrik vrij. Het is onbekend of het politievoertuig met zwaailicht en sirenes heeft gereden. Agenten uit Den Haag onderzoeken wat er precies is gebeurd.