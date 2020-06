Het weer van vandaag: zon en een beetje regen

Vandaag start de dag met zon, maar al vrij snel neemt de bewolking toe. In de middag is het overwegend bewolkt met af en toe de zon erbij. Lokaal valt er aan het eind van de middag of aan het begin van de avond een beetje regen. Later op de avond klaart het vanuit het westen weer breed op. Het is 22 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.