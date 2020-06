Dierenambulance Rotterdam redt duiven die met touw aan elkaar vast zitten gebonden

Een voorbijganger zag de dieren in de Putselaan in Rotterdam-Zuid bij een bestelbusje liggen en belde de dierenambulance. Even later konden de dieren uit hun benaderde positie worden gered.

De twee vogels zijn met de spoed naar een opvangcentrum gebracht. "Het touw heeft diep in de nek van een van de duiven gesneden", laat een woordvoerder van de dierenambulance weten. "Hopelijk vliegen ze snel weer vrij rond."