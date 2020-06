Na 75 jaar eindelijk duidelijkheid: slachtoffer Duitse schietpartij was 15-jarige Corrie

De 15-jarige Corrie van der Sluijs werd op 4 mei 1945 doodgeschoten door Duitsers. Ze was die avond de straat opgegaan om te vieren dat de oorlog voorbij was. Op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen werd ze dodelijk getroffen door de kogels van Duitse soldaten die lukraak op de mensen schoten.

Over deze tragische gebeurtenis in Rotterdam was lange tijd nauwelijks iets bekend. Onderzoekers kwamen niet verder dan dat er twee meisjes in Kralingen waren omgekomen nadat SS'ers op de feestende menigte inreden en begonnen te schieten.

De namen en leeftijden van de twee slachtoffers werden niet genoemd, net als de precieze locatie. Marjolein Bax deed vier jaar onderzoek naar de dodelijke schietpartijen in Nederland na de bevrijding. Zo'n 220 mensen kwamen om. Ze schreef er het boek 'Een wrang feest, hoe velen de bevrijding niet overleefden' over. Alle namen van de slachtoffers werden gevonden, behalve die van de twee in Kralingen. Rijnmond deed een oproep.

Ton van der Sluijs en zijn zus Paulien van der Meulen-van der Sluijs reageerden. Het zusje van hun vader Anton van der Sluijs was één van de twee slachtoffers. Corrie van der Sluijs was haar naam. Op de hoek van de Oudedijk en de Jericholaan in Rotterdam-Kralingen was in mei 1945 een boekwinkel. Daar stond Corrie met haar vader en broertje naar versierde etalage te kijken.

Er kwam een jeep met Duitsers voorbij en die openden het vuur. Paulien van der Meulen

Het gezin Van der Sluijs woonde destijds in de IJsclubstraat. Corries moeder was een week ervoor overleden na een lang ziekbed. De inmiddels 92-jarige Corrie van den Berg-Muis woonde in de oorlogsjaren naast de familie Van der Sluijs. Zij kan zich de gebeurtenissen van 4 mei 1945 nog goed herinneren.

Mevrouw Van der Berg-Muis hoorde altijd dat het tweede slachtoffer een jongen was: "Ik heb nooit kunnen achterhalen wie dat was, maar hij was een paar jaar ouder." De weinige informatie die er tot nu toe was, ging uit van een meisje.

Ton van der Sluijs en Paulien van der Meulen vinden het belangrijk dat de naam van Corrie van der Sluijs wordt genoemd. "Ik heb er ook nooit iets over kunnen vinden", zegt Ton van der Sluijs.

Door de oproep bij Rijnmond is nu de naam van één van de twee slachtoffers van de schietpartij bekend: Corrie van der Sluijs uit de IJsclubstraat. Ze werd begraven op begraafplaats Crooswijk. Haar graf is inmiddels geruimd.

Rijnmond wil nog altijd graag weten wie het tweede slachtoffer was. Heb je daar informatie over, mail dan naar marcia@rijnmond.nl