Spelen in een lege Kuip: 'Dan is Feyenoord ineens Feyenoord niet meer'

We zien het al in alle landen waar weer gevoetbald wordt: lege stadions. Door het coronavirus mag er geen publiek bij de wedstrijden zijn en dus hoor je geen gezang, is er geen sfeer en voel je geen deinende tribunes bij een doelpunt. Maar hoe groot is de invloed van een leeg stadion straks op de prestaties van Feyenoord?

Het zal voor Feyenoord niet voor het eerst zijn dat er geen publiek bij een wedstrijd mag zijn. Op 15 september 2005 speelde Feyenoord in de UEFA Cup in een lege Kuip tegen het Roemeense Rapid Boekarest. Vanwege ongeregeldheden eerder dat jaar tijdens het thuisduel met Sporting Lissabon werd de club bestraft.

De ambiance was troosteloos op die septemberavond in 2005. Enkel wat vlaggen op de tribunes, bakken met regen uit de hemel en het gegalm van ieder balcontact door het lege stadion. Dirk Kuyt zorgde nog wel voor de 1-0 voorsprong, maar een Roemeense strafschop betekende een 1-1 eindstand. Twee weken later werd Feyenoord door een 1-0 nederlaag in Roemenië uitgeschakeld in Europa.

"Zonder publiek is het niks hier"

Pascal Bosschaart speelde de hele wedstrijd mee tegen Rapid en weet nog goed dat het gebrek aan supporters van invloed was op de ploeg. "Ik denk dat de kans groot was dat je dan gewoon gewonnen had", zegt Bosschaart. "Zij moedigen je aan, ze zingen. Daar krijg je een boost van."

Ook Ali Boussaboun stond aan de aftrap van het Europese duel. Hij herinnert zich het duel nog goed. "Feyenoord is de club met de meest fanatieke supporters en dat valt ineens weg. Dan is Feyenoord Feyenoord niet meer. Helemaal in een Europacup wedstrijd is dat een raar idee." Ook supporters die destijds toch even gingen kijken bij het lege stadion waren het eens: "Zonder publiek is het niks hier".

Geen thuisvoordeel meer

"Spelen zonder publiek lijkt op voorbereidingsvoetbal", zegt Pascal Bosschaart. "Ik had me een paar weken geleden echt verheugd om Duits voetbal te kijken dat weer ging beginnen. Het was zaterdagmiddag en ik ging er écht voor zitten. Na tien minuten heb ik hem weer uitgezet."

Ali Boussaboun ziet al een verschil als de competities zonder publiek weer van start gaan. "De thuisploegen zullen niet meer het thuisvoordeel hebben dat ze daarvoor wel hadden. Voor scheidsrechters zal het makkelijker worden omdat ze minder beïnvloed worden door het publiek. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat straks."

Paspoppen, geluiden en cameratechnieken

"Als jij in een stadion zit waar 90 minuten wordt gejuicht en geschreeuwd, dan krijg je daar als speler een boost van. Een tegenstander, en zeker in De Kuip, heeft nooit zoveel supporters en maakt nooit zoveel kabaal als dat het legioen hier maakt. Als dat niet zo is, dan moet uit jezelf komen en dat zou ook zo moeten zijn, maar het publiek kan wel een extra stimulans geven.

Paspoppen, geluidseffecten en cameratechnieken. We zagen al verschillende experimenten om het effect te creëren dat er mensen in het stadion zitten. Bosschaart: "Als je poppen neerzet, je gooit er wat geluid over en laat de mondjes meebewegen, dan kan dat leuk zijn. Maar met publiek blijft het leukste."

"Supporters geven ons twintig of dertig procent meer"

Ook de Feyenoordspelers van nu denken al na over wedstrijden zonder supporters. Feyenoorspits Nicolai Jørgensen is direct duidelijk: "Supporters betekenen alles. Het geeft ons twintig of dertig procent meer. Of misschien nog meer. Het is lastig uit te leggen. Maar het is niet alleen de support voor ons, het is ook wat ze met een tegenstander doen. Het is belangrijk om ze weer terug te krijgen in het stadion. Dat maakt het voetbal ook een stuk leuker."

"Ja, het is zeker raar voor ons", zegt Tyrell Malacia. "Je speelt voor jezelf, maar ook voor het publiek. Het zal wel raar zijn als je dan in een leeg stadion zit."

Gedragen worden door het publiek, net dat extra zetje als je het nodig hebt. Supporters kunnen daar voor zorgen. Toch wil Malacia nog niet al te lang nadenken over lege stadions. "Pas in september weten we hoe of wat, dus we gaan nog niet vooruitlopen op de zaken."

Orkun Kökcü staat in de belangstelling van meerdere clubs , maar focust zich vooralsnog gewoon op Feyenoord. Toch vertrouwt hij erop dat het ook in een leeg stadion moet lukken om punten te pakken met Feyenoord.

"Natuurlijk zijn de supporters een steun voor ons, maar voetballend kunnen we het ook oplossen zonder supporters. Maar het liefst wil je je supporters wel bij je hebben om extra druk te creëren, anders voelt het alsof je een oefenwedstrijd speelt."