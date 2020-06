Wildsnoeier steekt ziekenhuismedewerkers een hart onder de riem met 'beste mensen'

Zo maakte hij eerder lachende gezichtjes in de struiken van Diergaarde Blijdorp, snoeide hij het woord 'MAMA' vlakbij een flatgebouw aan de Heemraadsingel en stond hij zondag bij een enorme heg nabij het Erasmus MC om mensen een hart onder de riem te steken. "Er komt hier 'beste mensen,' te staan,", zegt Scheffer.

"Het is het begin van een brief aan de mensheid, aan de mensen in het ziekenhuis, mensen die heel veel last hebben gehad van corona in de laatste twaalf weken. Voor iedereen. Voor de beste mensen. Ik vind dat we het, zonder elkaar de haren uit het hoofd te trekken, goed volgehouden hebben. Respect voor iedereen."

Lieve brief

Scheffer heeft bewust gekozen voor de tekst 'beste mensen'. "Het zijn ook wel de beste mensen die hier werken bij het Erasmus MC. Het is het begin van een lieve brief. En waar het verhaal naartoe gaat, weet ik niet. Dat zit onder de grond, in de wortels. De openingszin staat er, iedereen maakt er zijn eigen ding van. Het is aardig en lief en bedoeld om mensen te bedanken. We zijn met z'n allen best wel dapper geweest in de afgelopen twaalf weken."

Dapper is Scheffer zelf ook. Drinken doet hij niet meer, roken evenmin. "Ik ben volledig gestopt. Ik was gisteren bij een barbecuefeestje en blijf er vanaf. Ben ik echt blij mee. Het was ook echt too much. Maar ik zoek de gezelligheid nog steeds op."