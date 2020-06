Drive-in-concert Vlaardingen: niet klappen maar toeteren

Het eerste Drive-In-Concert in Vlaardingen was geslaagd

Let's Be Gypsies: "Hier waren we wel weer even aan toe."

Het publiek moest in de auto's blijven bij Let's Be Gypsies in Vlaardingen

Ze hadden al maanden niet gerepeteerd, laat staan opgetreden. Zaterdag speelde Let's Be Gypsies voor een bijzonder publiek: een ingeblikt publiek. Het eerste drive-in-concert in Vlaardingen was een feit.

Burgemeester Bas Eenhoorn had volgens de muzikanten hoogstpersoonlijk toestemming gegeven voor het concert in coronatijd. "We hebben gewoon een vergunning aangevraagd, twintig telefoontjes gepleegd, elf bladzijden ingevuld, nog even bij de burgemeester langs en dat soort dingen en dan krijg je goedkeuring", vertelt bassist Ton Voskuilen. "Een erg aardige burgemeester, Bas is zo", vult Roy de Rijke aan met een duim omhoog.

Autoradio

Er was op het lege parkeerterrein bij het stadsstrand van Vlaardingen ruimte voor maximaal dertig voertuigen. "Ze moeten hun autoradio op 106.7 FM zetten en dan horen ze ons. een beetje illegaal is het wel maar het bereik is te klein om voor overlast te zorgen", zegt Voskuilen. "Mensen moesten mij een mailtje sturen om een kaartje te kopen en het was zo gepiept."

In de loop van de middag verzamelden zich de eerste auto's die zich voor het geïmproviseerde podium in rijen opstelden. "Een unieke belevenis dit, nog nooit zo iets meegemaakt", lachte een bestuurder van een vette Duitse cabriolet. Uit de radio klonk de muziek wat krakerig en niet synchroon met de muzikanten vijf meter verder.

"In een auto zonder dak kun je het ook gewoon zonder radio goed horen", kirde de bestuurder van pret. In een auto ernaast een blonde meid met een biertje in haar hand. "Heerlijk, eindelijk weer wat leuks te doen."

Claxons

Uitstappen was niet toegestaan. Aanwezige boa's hielden een oogje in het zeil. Het terrein is omheind en het maximaal aantal deelnemers aan het drive-in-concert werd bijgehouden. Uiteindelijk kwamen er zo'n 15 auto's met inzittenden op af. Met veel plezier speelde het kwartet anderhalf uur vol. En waar normaliter het publiek klapt na een liedje waren het nu vooral claxons die lawaai maakte.

Tot hilariteit van de band die na iedere songs een tsunami van decibellen in ontvangst nam. "Dit is te gek en smaakt naar meer", besloot zanger en gitarist Roy de rijke van Let's Be Gypsies. Volgende week kunnen auto's er weer terecht. Dan opent het stadsstrand en is het weer een parkeerplaats zonder muziek.