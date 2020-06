Coronastream: 'In je badjas met koffie op de bank meekijken met een kerkdienst'

Hoewel de kerkbanken van Jozua sinds de uitbraak van het coronavirus vrijwel leeg zijn, leeft de evangelische gemeente in Alblasserdam als nooit tevoren. Al drie maanden kunnen kerkgangers de diensten via een livestream op YouTube volgen. Met succes, want gemiddeld gezien kijken meer mensen naar de uitzendingen dan dat de kerk aan leden heeft.

De coronastream van Jozua bereikt per uitzending rond de 1800 views, terwijl deze evangelische gemeente uit 'maar' 1050 leden bestaat, waarvan 350 kinderen. "Je bereik is ontzettend vergroot", zegt regisseur Willem van der Sluijs. "Ergens is er toch een drempel, letterlijk en figuurlijk, om een kerk in te stappen. Bijvoorbeeld als je nieuw in een kerk bent."

De tekst gaat verder onder de video. Dit is de uitzending van Jozua Alblasserdam van zondag 21 juni 2020.

Volgens Van der Sluijs wordt de drempel voor een kerkbezoek hiermee verlaagd: "Nu kun je thuis in je badjas met koffie op de bank meekijken met een kerk."

Professioneel

Het gaat er in de zaal professioneel aan toe, ondanks dat de mensen van Jozua Alblasserdam vrijwilligers zijn. De kerk maakt gebruik van drie camera's, meerdere regieschermen en een lichtinstallatie.

Ook leden van Jozua leveren zelf een bijdrage aan de coronastream. Zij sturen kaarten, video's en foto's in, die voor aanvang van de dienst worden getoond. Zo houden de leden van de gemeente op de hoogte van elkaars levens. Bovendien spelen gemeenteleden een bijbelverhaal na. Daarnaast is er ook een speciale livestream voor de kinderen van Jozua.

'Juist nu hebben we elkaar en God nodig'

In de kerk mogen tot nu toe dertig mensen. Vanaf 1 juli gaat dat aantal omhoog naar honderd. Maar Jozua Alblasserdam gaat vanwege het succes door met de livestream. "We hebben wel gezegd dat de eerste dienst, waarbij we met honderd mensen bij elkaar mogen komen, een doopdienst zal zijn", vertelt Pieter Boer, één van de verantwoordelijken voor de livestream.

"Juist nu hebben we elkaar en God zo nodig. We willen nu een gemeente met elkaar zijn", stelt Boer.

Lees meer