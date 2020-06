Capelle aan den IJssel is sportcomplex rijker: Aquapelle

Inwoners van Capelle aan den IJssel kunnen vanaf september calorieën gaan verbranden in het nieuwe sportcomplex Aquapelle. Vrijdag werd de sleutel overgedragen aan uitbater Sportief Capelle. Er werd zeventien maanden gebouwd aan het complex in het centrum van de stad.

Aquapelle is een mega sportcomplex op de hoek van de Alkenlaan en de Pelikaanweg. Het heeft een wedstrijdbad van 25 meter lang en een doelgroepenbad van vijftien meter lang. Ook zijn er gymzalen te vinden in het pand. Het complex vervangt zwembad De Blinkert.

"De Blinkert staat al lange tijd in Capelle", zegt wethouder Sport in Capelle Harriët Westerdijk. "Veel Capellenaren hadden de wens om een nieuw zwembad te hebben in het hart van de stad. Dan heb je centraal een mooie voorziening om af te spreken en te gaan sporten en zwemmen. Het nieuwe bad is een feestje." Zwembad De Blinkert zal hierna sluiten. "Het oude zwembad wordt gesloopt en daar kunnen we nieuwe woningen realiseren. Ook om in die vraag te voorzien."

In september wordt het complex in gebruik genomen.