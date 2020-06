Sympathisanten coronademonstratie leggen bloemen bij gemeentehuizen

Op verschillende plaatsen in de regio zijn zondagmiddag bloemen gelegd bij gemeentehuizen als steunbetuiging aan de demonstranten in Den Haag. Daar demonstreerden enkele duizenden mensen tegen de coronamaatregelen, met name de corona-spoedwet, ondanks dat de demonstratie verboden werd. Er werden bloemen gelegd in onder andere Spijkenisse, Zwijndrecht en Rotterdam.

Kirby de Regt uit Spijkenisse schaart zich achter Willem Engel, die tegen de coronamaatregelen van de overheid is. Zij vertelt bij Radio Rijnmond waarom ze niet naar het Malieveld in Den Haag gaat. "Toen de rechter besloot dat de demonstratie niet door mocht gaan, werd er gezegd dat ze ons niet tegen konden houden om er toch heen te gaan. Maar ja als burgers nee te horen krijgen, wordt de sfeer daar niet beter van."

Kirby besloot niet naar Den Haag te gaan, maar wilde de actie wel steunen. "Vanuit de organisatie werd gevraagd bij ons eigen stadhuis een bloemetje te leggen." Dat als steun aan de actie. "Zo laten wij zien dat wij ook bij die mensen op het Malieveld horen."

'Feiten zijn feiten, maar de interpretatie is anders'

Willem Engel kwam de afgelopen weken vaker in het nieuws. Hij is als biofarmaceut opgeleid en heeft een dansschool in Rotterdam. "Een verhaal heeft altijd twee kanten en in dit verhaal schaar ik mij achter Willem Engel en niet achter het RIVM", vertelt Kirby. "Feiten zijn feiten, maar de interpretatie is anders", zegt de vrouw uit Spijkenisse.

Wantrouwen

"De mensen die er verstand van hebben en er geleerd voor hebben, die zitten er niet voor niets", oppert presentator Peter van Drunen. "Zij hebben toch het beste met ons voor?" Daar is Kirby het niet helemaal mee eens. "Dan is wantrouwen het goede woord, want als zij hun research doen dan ga je zeker wel tegengeluid horen. Dan hoor je ook dat ook mensen die ervoor geleerd hebben, gecensureerd worden. Omdat zij de feiten anders interpreteren."

Op meer plekken in het land werden zondag pakjes en bloemen gelegd. Onder andere in Utrecht, Eindhoven en Amsterdam kwamen sympathisanten van de demonstratie naar de gemeentehuizen.