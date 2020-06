Het weer: warme week op komst!

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 12 graden in de buurt van Gorinchem tot 14 graden pal aan zee. Er staat weinig wind.

Morgen schijnt de zon de hele dag volop. In de ochtend waait er een zwakke zuidoostenwind, waardoor de temperatuur in de hele regio rap oploopt. Aan het begin van de middag ligt de temperatuur rond de 24 graden. S'middags steekt er een zwakke zeewind op, waardoor het pal aan zee wat afkoelt. In het oosten van de regio kan de temperatuur lokaal oplopen naar 26 of 27 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen schijnt de zon flink. De temperatuur loopt verder op naar zo'n 28 graden op woensdag. Op donderdag en vrijdag kan het zelfs 30 graden in de regio worden. Vanaf zaterdag wordt de verwachting onzekerder, maar tot die tijd is het hoogzomer in het Rijnmondgebied.