Twee gewonden na aanrijding in Hoogvliet

Een motorrijder die een passagier achterop had, kwam even na 23:00 uur in botsing met een voetganger. De motorrijder en de voetganger hielden aan de klap botbreuken over. De passagier bleef ongedeerd, zegt de politie.

De motorrijder is als verdachte aangehouden in verband met dit verkeersongeval met zwaar letsel en roekeloos rijden. wordt verdacht van roekeloos rijden. De toedracht wordt nog onderzocht.