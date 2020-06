Burgemeester Nissewaard pleit ook na gesprek met ministers voor landelijk messenverbod onder jongeren

Burgemeester Foort van Oosten van de gemeente Nissewaard blijft voorstander van een messenverbod onder jongeren, hoewel minister Grapperhaus daar terughoudend in blijft. "Ik heb nog nooit een weldenkend mens ontmoet die het normaal vindt dat een kind van 14 of 15 jaar met een mes op zak loopt, dus zeg maar gewoon dat dat niet mag", zegt Van Oosten maandagochtend op Radio Rijnmond.

De burgemeester ging vrijdag in zijn gemeente in gesprek met ministers Grapperhaus (justitie) en Dekker (rechtsbescherming) over het aantal steekincidenten waarbij minderjarigen betrokken zijn. Dat was de afgelopen maanden onder meer het geval in Spijkenisse, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid. Ook andere burgemeesters die te maken hebben gehad met messengeweld onder jongeren in hun gemeente, waren in theater De Stoep aanwezig. Via een online-verbinding werd ook contact gelegd met jongeren zelf.



Het gesprek ging volgens Van Oosten voornamelijk over het vraagstuk om meer bewustwording onder ouderen en kinderen te creëren op het gebied van messen. "We hebben tips uitgewisseld en met elkaar afgesproken dat gezamenlijk moet worden gewerkt aan een groot plan van aanpak om dit een halt toe te roepen."

Van Oosten benadrukt dat burgemeesters en ministers met de jongeren en ouderen zelf in gesprek moeten blijven. "Om te laten weten dat we dit nooit normaal gaan vinden. We moeten niet doen alsof elke jongere met een mes op zak loopt. De meesten zijn van goede wil en gaan met trots en enthousiasme de toekomst tegemoet. Maar er zijn er wel een paar die rotzooi trappen en die moeten daarop stevig worden aangesproken. We hebben de cultuur te doorbreken dat precies dié paar een voorbeeld zijn voor de rest."

Wet als een symbool

Hij blijft dan ook bij zijn standpunt om een messenverbod voor minderjarigen door te voeren in de wet. "Een wet is namelijk niet alleen iets wat je handhaaft, maar het is ook een symbool van wat wij normaal vinden. Ik blijf het pleidooi houden."

De burgemeesters en ministers hebben in het gesprek van vrijdag afgesproken dat de juridische kant van zo'n verbod ook goed bekeken wordt. Er is nog niet definitief gezegd dat wat collega Attema (burgemeester Ridderkerk, red.) en ik willen, ook gaat gebeuren. Minister Grapperhaus gaf ook aan daar terughoudendheid in te zien. Maar het belangrijkste vind ik dat wij de ministers de urgentie hebben laten zien. Ik zal er alles aan doen om dit onderwerp op de agenda te houden."