Een veegwagen van de gemeente Rotterdam is maandagmorgen uitgebrand in Rotterdam-West. De rook zorgde ook voor overlast in nabijgelegen woningen.

De veegwagen brandde uit in de Brigantijnstraat. Ook een geparkeerde auto liep schade op.

De brand zorgde voor veel rook, die trok naar nabijgelegen panden. De brandweer heeft gemeten of te veel koolmonoxide in de woningen was. Dat was niet het geval.