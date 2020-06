Kharchouch voor twee seizoenen naar Sparta: 'De aanhouder wint'

Sparta heeft zich versterkt met Reda Kharchouch. De 24-jarige aanvaller komt over van Telstar en heeft een contract getekend voor twee seizoenen plus een optie voor nog een seizoen.

De geboren Amsterdammer kwam via de amateurs van Ajax, Quick Boys en OFC Oostzaan vorig jaar in het betaalde voetbal bij Telstar terecht. In 28 competitiewedstrijden wist hij twintig keer te scoren.

In de winterstop deed Sparta ook al een poging om Kharchouch los te weken bij Telstar. Toen alles bijna rond was, werd de vraagprijs volgens Van Stee op de slotavond vier keer zo hoog. "De aanhouder wint", laat directeur voetbalzaken Henk van Stee weten.

"Reda is een jongen die al snel onze aandacht trok. Zijn scorend vermogen viel op, maar het is ook een jongen met een goede mentaliteit. Hij kwam van de amateurs naar Telstar en paste zich vrijwel meteen aan dit niveau aan, wij geloven dat hij ook de stap naar de Eredivisie kan maken'', aldus Van Stee.