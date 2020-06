Van Persie koopt seizoenkaarten voor Excelsior-jeugd

Alle jeugdspelers van Excelsior kunnen, wanneer dat weer mogelijk is, de thuiswedstrijden van de Kralingers bijwonen. Robin van Persie heeft voor de voetballers van Onder 10 tot de Onder 18 een seizoenkaart gekocht.

Natuurlijk nemen zij straks plaats op de Robin van Persie-tribune. "Als klein jongetje heb ik veel geleerd van het kijken naar mijn helden", laat hij weten. "Aan die ontwikkeling draag ik graag bij en daarom zorg ik er samen met Excelsior voor dat de gehele jeugdopleiding komend seizoen naar hun helden van het eerste kan kijken."

Van Persie begon in de jeugd van Excelsior met voetballen, maar speelde nooit in het eerste elftal. Via Feyenoord en Arsenal groeide de Rotterdammer uit tot topscorer allertijden van het Nederlands elftal.

In de zomer van 2019 beëindigde hij zijn voetbalcarrière. Momenteel fungeert Van Persie af en toe als spitsentrainer bij Feyenoord en verzorgt hij analyses in de Premier League voor de Engelse TV.