Oorzaak brand autobedrijf Rotterdam-Zuid blijft onbekend

De rook die vrijkwam was in de wijde omgeving te zien.

De oorzaak van de grote brand bij een autobedrijf in Rotterdam-Zuid vorige week, zal nooit achterhaald worden. Dat concludeert de brandweer na onderzoek maandagochtend.

De brand brak donderdag aan het begin van de avond uit bij het bedrijf aan de Stolwijkstraat, in de buurt van het Maasstad Ziekenhuis. De vlammen sloegen korte tijd uit het dak. Ook kwam er veel rook vrij, wat in de wijde omgeving te zien was.



De brand is binnen ontstaan, maar hoe precies is niet duidelijk.