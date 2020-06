Invloed lege Kuip op Feyenoord en Jørgensen verrast supporter in Rijnmond Sport

In deze aflevering zien we welke invloed een lege Kuip heeft op de prestaties van Feyenoord. We spreken met Pascal Bosschaart en Ali Boussaboun, die in 2005 al eens een Europese wedstrijd in een leeg stadion moesten spelen.

Verder zien we hoe Feyenoord-spelers Nicolai Jørgensen en Nick Marsman een supporter van Feyenoord verrassen op zijn werk. De selectie van de Rotterdammers gaat het land door om de fans te bedanken voor hun steun.

Bekijk hierboven de volledige uitzending van Rijnmond Sport.