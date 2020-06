Duitse graffiti-spuiter laat zich gemakkelijk pakken

De tag in de Assendelftstraat. Foto privé

Staat Rotterdam een graffiti-oorlog te wachten? Of was de tag die een Duitser zondagavond op een muur in Kralingen spoot een eenmalige actie? Dat vragen buurtbewoners zich af na de actie in hun buurt.

De bewoners van de woningen van de Assendelftstraat stonden zondagavond even raar te kijken. Zo'n 25 woningen hebben uitzicht op een blinde muur, de achterzijde van een pand aan de Oostzeedijk Beneden. Plotseling stond iemand even na 18:00 uur een grote rode tag op die muur te spuiten, met de letters RSG.

Een bewoner kwam toevallig met haar partner in die richting gelopen. "Ik rook eerst al de verflucht. Toen kwamen we de man tegen. Hij knikte, maar toen we hem aanspraken zette hij het op een lopen", vertelt de vrouw.

De man rende richting de Rubensstraat. Daar sprak hij een man in een auto aan. Toen de spuiter zag dat zijn achtervolgers dichterbij kwamen, rende hij weg richting de Willem Ruyslaan.

De andere man zat nog in de auto. Terwijl haar partner de chauffeur aan de praat hield, belde de vrouw de politie. Toen deze na een kwartier arriveerde, was de chauffeur lopend gevlogen. Maar de politie, die de auto bleef observeren, kon de man later alsnog aanhouden.

Auto vol met spuitbussen

De auto lag vol met spuitbussen. Een andere buurtbewoner ging op internet op onderzoek uit. "De auto kwam uit Leipzig. En als je zoekt op RGS, dan vind je dus beelden over graffiti-ruzies met andere steden. Dus vraag ik me af: zouden er meer van deze tags in de stad zijn te vinden?"

Een woordvoerder van de dienst Stadsbeheer zegt dat het schoonmaken van gebouwen (die geen eigendom van de gemeente zijn) geen taak van de gemeente is. Ook zijn vooralsnog geen andere meldingen binnengekomen.

De Duitse verdachte zou zijn vrijgelaten. "De politie belde mij met de mededeling dat de man de kosten van de schoonmaak moet betalen. En de auto was weg", zegt de vrouw die eerder de politie inschakelde.