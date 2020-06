Drone met telefoons strandt op dak Dordtse gevangenis

De toestellen en de drone werden maandagmorgen op een bijgebouw van de gevangenis gevonden. De politie heeft de spullen in beslag genomen.

Het is niet voor het eerst dat van buiten de gevangenis wordt geprobeerd om spullen binnen te krijgen. Vorige week nog gooiden twee mannen een pakketje met drugs over de muur. Zij werden nadien gepakt.



"We merken dat de mensen inventiever worden in het coronatijdperk", zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). "We zien een toename van pogingen, niet alleen in Dordrecht. Als dienst zijn we uiteraard alert en houden we toezicht bij het luchten van gevangenen."