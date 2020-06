Definitieve vrijspraak voor 'moord op dochter'

Justitie ziet toch af van een hoger beroep in de zaak van de dood van de 29-jarige Joëlle. Dat betekent dat de vrijspraak die de Rotterdamse rechter had uitgesproken definitief is.

Joëlle kwam in 2012 om het leven. Aanvankelijk ging de politie uit van zelfmoord. Dat veranderde enkele jaren geleden toen enkele seksschandalen naar boven kwamen in het therapeutisch centrum Jedidja in Meerkerk. De moeder van Joëlle, Linda H. werkte daar als therapeute.

Samen met de stiefvader van Joëlle, Leo den H., werd zij verdacht van moord. Zij zouden hun dochter een euthanasiemiddel hebben gegeven, dat was besteld in China. Drie getuigen, onder wie de pleegbroer van Joëlle, hadden ook verklaard dat met name Linda H. verantwoordelijk was voor haar dood.