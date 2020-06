Audio: Dit moet je weten over teken: check je bilnaad

Deze week start de Week van de teek. Er wordt aandacht gevraagd voor het kleine bloedzuigertje en vooral de gevolgen van een tekenbeet. Ook komt deze week een app uit die tekenbeten in kaart brengt. Een goede zaak volgens boswachter Henk Suurbach. "Mensen hebben toch vraagtekens."

De app is een samenwerking tussen de universiteiten van Wageningen en Twente. Gebruikers van de app kunnen aangeven op welke plek ze een tekenbeet hebben opgelopen. In de app-store moet je dan zoeken naar 'Nature today'. De site tekenradar.nl werkt op dezelfde manier.

Terug naar boswachter Henk. Hij legt uit dat teken op lange dunne grassprieten wachten totdat ze op mens of dier kunnen springen. Daarnaast kunnen ze zich onder dode bladeren verschuilen. In bomen komen ze niet voor. Daarom zegt Suurbach dat de beste voorzorgsmaatregel bedekkende kleding is. Ook heeft hij altijd een tekenpen bij zich zodat hij de teek makkelijk weg kan halen.

Camera op je kont richten

De teek die op een persoon kruipt gaat dan op zoek naar warme plekjes. "De oksels, navel maar ook de bilnaad." Hij raad aan om na een boswandeling jezelf of elkaar goed te onderzoeken. Mocht dat in het geval van de bilnaad een lastige opgave zijn, omdat je alleen bent, dan heeft Suurbach een oplossing. "Dan moet je maar de camera op je kont richten en een foto maken."

Houd in het geval van een beet de plek goed in de gaten. "Het kan drie maanden duren voordat je iets ziet. Als er een kring rond de beet te zien is moet je zo snel mogelijk naar de dokter om je te laten behandelen."