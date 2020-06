Rotterdamse kinderdagverblijven in buitenlandse handen: 'Gaat ze alleen om rendementen'

PvdA en GroenLinks in Rotterdam maken zich zorgen over de invloed van buitenlandse investeerders op de kinderopvang in de stad. Volgens de partijen kopen ze opvangorganisaties op, maken zoveel mogelijk winst en sluizen die vervolgens weg naar belastingparadijzen.

En dat alles grotendeels met belastinggeld via de kinderopvangtoeslagen. In andere gevallen worden kinderdagverblijven volgeladen met schulden en gaan ze failliet.

Aanleiding voor het onderzoek was voor Dennis Tak een krantenartikel over Bright Horizons, de eigenaar van Kindergarden in Rotterdam, die via allerlei belastingconstructies actief is op de Nederlandse markt.

Buitenlandse eigenaren

Daarop besloot het PvdA-raadslid in het register na te kijken hoeveel kinderdagverblijven in buitenlandse handen zijn. "Ik schrok wat ik toen aantrof", zegt hij. "Het gaat dus echt om tientallen kinderdagverblijven." Volgens de politicus gaat het om ongeveer 30 tot 40 procent van de opvangcentra.

"De betaalbaarheid van kinderopvang is natuurlijk al jaren een thema", legt Tak uit als hem gevraagd wordt wat het grootste probleem is. "Een deel van de mensen kiest er daarom voor om niet deel te nemen aan het werkzame leven. Dat is niet goed voor de samenleving, voor de economie. Dan schrik ik er wel van dat dat geld dus voor een deel verdwijnt bij aandeelhouders die op zoek zijn naar heel hoge rendementen. Kennelijk slagen ze erin die te halen."

Smallsteps

Als Tak gevraagd wordt naar zijn angst voor scheefgroei, haalt hij het voorbeeld aan van het Rotterdamse kinderdagverblijf Smallsteps. "De eigenaar daarvan heeft zo'n waaier van BV's onder zich dat ik me wel zorgen maak om de consolidatie. Zij kunnen een heel grote grip krijgen op deze markt en dat baart me wel zorgen. Deze aandeelhouders hebben maar één doel en dat is het financiële rendement, terwijl voor ons als overheid de goede zorg voor onze kinderen voorop zou moeten staan in combinatie met de betaalbaarheid."

Volgens de PvdA'er zijn er wel oplossingen mogelijk binnen de gemeente Rotterdam, ondanks dat kinderopvang landelijk geregeld is. "Laten we met basisscholen kijken hoe we meer de coördinatie naar ons toe kunnen halen." Tak denkt bijvoorbeeld aan het inzetten van schoolgebouwen als opvanglocatie om kosten voor opvangcentra te drukken.