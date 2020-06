Van 'Jazz Round Town' naar jazz in je huiskamer

Het Rotterdamse festival North Sea Round Town gaat vanaf 25 juni via een livestream concerten en muziekoptredens uitzenden. Dit in plaats van de oorspronkelijke programmering, die door de coronacrisis niet door kan gaan. Andere jaren organiseerde het festival, voorafgaand aan North Sea Jazz in Ahoy, honderden optredens door de hele stad.

Het programma is deze editie flink ingekrompen, maar een aantal concerten in De Doelen of Lantaren/Venster gaat alsnog door, maar zonder publiek. Liefhebbers kunnen de shows gratis meekijken via uitzendingen op het internet.

"Al is het niet in een concertzaal, voor artiesten is dit beter dan thuis zonder werk op de bank zitten," zegt Cathelijne Beijn van de organisatie. "En een voordeel van online is dat ze nu door mensen van over de hele wereld bekeken kunnen worden."

Doelenconcerten

In het programma De Doelen Online Lunchbreak zijn vanaf maandag 29 juni dagelijks optredens te zien van jonge artiesten. De tien lunchconcerten worden uitgezonden via het YouTube-kanaal van De Doelen. Na ieder optreden volgt een live-interview met de artiest.

Jazz op de Stoep

Voor het programma Jazz op de Stoep heeft de Rotterdamse muzikant Keimpe de Jong een band samengesteld. Het gezelschap gaat live (maar op afstand) spelen 'op de stoep' van Rotterdamse verzorgingstehuizen en Huizen van de Wijk.

North Sea Round Town duurt tot 12 juli. Het grote North Sea Jazz in Ahoy is afgelast vanwege de coronacrisis.