Seksgeur en lijmvallen in strijd tegen de iepziekte

Er is een nieuwe uitbraak van de iepziekte in Nederland, ook in de regio Rijnmond. Vorige week heeft de gemeente Schiedam om die reden langs de Maasboulevard een rij van acht grote iepen moeten kappen. Volgens groenexpert Huib Sneep is er maar één remedie: het spintkevertje dat de schimmelziekte veroorzaakt met een speciaal seksgeurtje in een lijmval lokken.

De ziekte heeft de afgelopen eeuw al 80 tot 90 procent van de Nederlandse iepen het leven gekost, waaronder ook een aantal heel oude exemplaren. Na een besmetting verdorren de bladeren en sterft de boom binnen een paar dagen. "Als een boom besmet is, kun je niets anders dan hem rooien. En als er andere iepen in de buurt staan, zijn die via het ondergrondse wortelsysteem vaak ook besmet geraakt. Dan moet de hele rij worden weggehaald, zoals vorige week in Schiedam", vertelt Sneep op Radio Rijnmond.

Iepenspintkevertje

Het is het iepenspintkevertje dat verantwoordelijk is voor de schimmelziekte. "Die vreet aan de vaten van de boom en geeft een stofje af waar de boom extreem heftig op reageert." Volgens Sneep is het bij iedere uitbraak belangrijk om het kevertje op te sporen: "Dan zet ik een lijmklem met een niet-drogende lijm en een sekslokstofje erop. De kever denkt dat er een vrouwtje in de buurt is, blijft vastzitten in de lijm en sterft."

Inmiddels zijn er ook resistente iepensoorten gekweekt. "Maar een ziekte verandert en ook nieuwe soorten kunnen de schimmel krijgen", zegt Sneep.

Amsterdam

Ook in Amsterdam hebben ze volgens Sneep veel last van de iepenziekte: "Daar hebben ze vroeger heel veel iepen geplant, ook langs de grachten. Een groot deel daarvan is besmet geraakt en moest gerooid worden. Toen hebben ze het geprobeerd met lindebomen, maar die bleken niet zo van het stadsleven in Amsterdam te houden. Nou is het daar in het algemeen niet zo gemakkelijk leven natuurlijk.."